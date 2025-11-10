Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen olan anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma töreninde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz.

Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor.



ATATÜRK MASKESİ TAKANLARA DA HAKARET EDENLERE DE KARŞIYIZ



Şu gerçeği altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizi önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.



Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır.

Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet ile özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor.



"TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINA ŞİKAYET TURLARINA ÇIKANLAR ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER"



Bu milletin en büyük gücü birliği beraberliği, kardeşliği ve ortak gelecek tasavvurudur. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara 1 asır evvel set çekmiştir: Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek başarılarına yenilerini eklemektir. Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar onun hakikatine sahip çıkabilir. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına çıkanlar elleri boş döndüler, hedeflerine ulaşamıyorlar. Biz FETÖ'cüler gibi bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Atatürk'ü saygıyla anarken onun hatırasını yaşatmaya da özen gösteriyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ



Dün yapılan törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. Şimdi 783 bin kilometrekarede Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayii alanında yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'nin altına çektik. Tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanından övgüyle söz ediyor. Birçok ülke Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki hamlelerini kabullenmeye başladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR HALE GETİRDİK"



Milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. En büyük başarıları ve zaferleri tattırdık. Gazi Mustafa Kemal'in en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. Şuurlu, inançlı, ahlaklı, çalışkan milyonlarca genç yetiştirdik. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz.