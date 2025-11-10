PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma töreninde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen olan anma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Atatürk maskesi takarak millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlerle, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşı olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır." dedi.

Bunlar da Var

Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle