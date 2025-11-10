Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü anma töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen olan anma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Atatürk maskesi takarak millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlerle, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşı olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır." dedi.