



254 MİLYONLUK İŞ

Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihale için 3 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 235 milyon 990 bin 281 lira bedelle İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. kazandı. İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün denetimi altında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında konser hizmeti de yer aldı.