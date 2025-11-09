PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, düşünce ve sanat dünyasını bir araya getirecek yeni bir etkinlik dizisine başlıyor. “Kütüphane Sohbetleri” adıyla hayata geçirilen programın ilk konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

Kültür vizyonuna yeni halka: AK Parti “Kütüphane Sohbetleri”ni başlatıyor, ilk konuk Ömer Çelik

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, kültür ve fikir dünyasını buluşturacak yeni bir etkinlik serisini hayata geçiriyor. "Kütüphane Sohbetleri" adıyla başlatılan programın ilk konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik olacak.

AK KÜTÜPHANE KAPILARINI BU KEZ DE SÖYLEŞİLERLE HALKA AÇIYOR

Yenilenen yapısıyla Ankara'nın önemli kültür duraklarından biri haline gelen AK Kütüphane, bu kez söyleşilere ev sahipliği yapacak. Kitap severlerin yoğun ilgisini çeken kütüphane, kapılarını bu defa da söyleşilerle halka açıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezimizde başlatacağımız Kütüphane Sohbetleri programının ilk buluşmasını, Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın Ömer ÇELİK ile gerçekleştireceğiz. Ömer Çelik bey AK Partimizin kuruluşundan bu yana bu büyük başarı öyküsünün içinde ve bize kendi hikayesi üzerinden Türkiye'nin hikayesini anlatacak" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini ifade eden Yayman, çok farklı kesimlerden isimleri bu sohbetlerde ağırlayacaklarını söyledi.

Herkesi Kütüphane Sohbetlerine davet eden Yayman, "Bu anlamlı buluşmada, hem kültür ve sanat çalışmalarımızı istişare edecek hem de ülkemizin fikir ve düşünce dünyasına dair keyifli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

