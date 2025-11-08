Bahis soruşturmasında flaş operasyon! 17 hakem gözaltında | Eyüpspor Başkanı Özkaya ve Turgay Ciner hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturması kapsamında ilk operasyonun startını verdi. Hakemlikten ve başkaca durumlardan elde edilen gelirin derinlemesine karşılaştırıldığı soruşturmada, şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi.



CİNER YURT DIŞINA KAÇTI



Futbol liglerinde maç sonucunu etkilemek amacıyla yapılan eylem değerlendirmeleri sonucu, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.

Dün sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, Özkaya, Saraç ve 17'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Saraç serbest bırakıldı.

2 kişinin yurt dışında olduğu 1 hakemin ise adresinde bulunamadığı belirtildi. Sosyal medyadan manipülasyon niteliğinde paylaşımlar yapan Fanatik Spor Müdürü Umut Eken de gözaltına alındı.



TİTİZLİKLE İLERLİYOR

Başsavcılığın yaptığı açıklamada "TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir" denildi. Başsavcılık soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



İŞTE GÖZALTINA ALINAN HAKEMLER

Arif Taşkın

Ahmet Kıvanç

Kader Baran

Karaman Batuhan

Topçu Bedirhan

Efe Akdoğan

Cihad Buyurgan

Erkan Arslan

Miraç Yıldırım

Mustafa Özel

Nevzat Okat

Nurullah Kırbaş

Sabri Emre Tekin

Şenol Bektaş

Ufuk Tatlıcan

Umut Kaptan

Yakup Yapıcı

Yasin Şen