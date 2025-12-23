Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN

PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarıı paylaşıyor. İki takım da derbiden kazanarak çıkıp 3 puanı hanesine yazdırarak avantaj yakalamak amacında. ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarıı paylaşıyor.

ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe son maçında Eyüpspor'u yendi (İHA)Fenerbahçe son maçında Eyüpspor'u yendi (İHA)

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham

Fenerbahçe son 16 maçını kaybetmedi (AA)Fenerbahçe son 16 maçını kaybetmedi (AA)

FENER'DE HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı yarın sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kupaya grup aşamasından dahil olurken hedefini galibiyetle başlangıç yapmak olarak belirledi.

Jayden Oosterwolde (AA)Jayden Oosterwolde (AA)

SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ

Süper Lig'in ilk yarısını namağlup kapatan Fenerbahçe, lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil son 16 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İki takımın ligde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Marco Asensio (AA)Marco Asensio (AA)

9 EKSİK VAR

Fenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş son maçında Rizespor'u 1-0 yendi (AA)Beşiktaş son maçında Rizespor'u 1-0 yendi (AA)

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE İLK KEZ ÇIKABİLECEK 4 FUTBOLCU

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde kaleci Tarık Çetin ile Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında (AA)Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında (AA)

BEŞİKTAŞ KUPAYA 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Türkiye Kupası'nı 11 kez kazanan Beşiktaş da organizasyona grup aşamasından katılıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki derbiden galibiyetle ayrılarak grupta avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Rıdvan Yılmaz (AA)Rıdvan Yılmaz (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Rafa Silva'nın fiziksel olarak hazır olmadığı ve derbide oynamasının zor olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki gol sevinci (AA)

BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, seriyi kupa maçında da sürdürmek istiyor.

Beşiktaş ZTK'yı kazanmak istiyor (AA)Beşiktaş ZTK'yı kazanmak istiyor (AA)

İLK KEZ FENERBAHÇE DERBİSİ YAŞAYABİLECEK 6 İSİM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın süre vermesi halinde Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin ilk kez Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilir.

Taylan Bulut (AA)Taylan Bulut (AA)

REKABETTE 363. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın oynanacak derbiyle birlikte 363. kez karşı karşıya gelecek. 100 yılı aşkın rekabette Fenerbahçe'nin 136, Beşiktaş'ın 129 galibiyeti bulunurken 97 mücadele beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler 502 gol atarken siyah-beyazlılar 461 kez ağları sarstı.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 22 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 11'ini Beşiktaş kazanırken Fenerbahçe 5 galibiyet aldı; 6 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Kupa eşleşmelerinde de Beşiktaş'ın 9-5 üstünlüğü öne çıkıyor.

Beşiktaş Kadıköy deplasmanından 3 puanla dönmek amacında (AA)Beşiktaş Kadıköy deplasmanından 3 puanla dönmek amacında (AA)

HÜKMEN SONUÇLANAN MAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Kupası'nda iki maç hükmen sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan çeyrek final ilk maçı 1-1 bitmesine rağmen, Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi'nin cezalı olmasına karşın oynatıldığı tespit edilince karşılaşma 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edildi. 2017-2018 sezonundaki yarı final rövanşında ise Kadıköy'deki maç, yaşanan olaylar sonrası devam ettirilmek istendi ancak Beşiktaş sahaya çıkmayınca karşılaşma 3-0 Fenerbahçe lehine hükmen sonuçlandı.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

DERBİ ÖNCESİ HÜCUM HATLARINDA EKSİKLER

Karşılaşma öncesinde iki takımda da hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de En-Nesyri, Nene, Duran ve Talisca; Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek. Bu tabloda Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta ise Tammy Abraham öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

