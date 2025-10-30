PODCAST CANLI YAYIN

Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar

İBB'de 16 milyon İstanbullunun kişisel verileri ve mahrem bilgilerinin "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yabancı istihbaratlara sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden vatandaşların bilgilerini satışa çıkardığı iddiasıyla İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbulluların verilerinin konum bilgileriyle eşleştirilerek Almanya ve ABD'ye gönderildiği saptandı. Öte yandan Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı uygulamanın trackerı ise İsrail menşeili bir firma.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar

İBB'de casusluk soruşturmasının kilit halkası "İstanbul Senin" uygulaması.

4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldı. "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



5 GÖZALTI

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırılmasına ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltına alınmıştı.

4 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını talep etti.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

VERİLERİ ALMANYA VE ABD'YE SIZDIRDILAR

Peki, İstanbullunun mahrem bilgileri İBB eliyle hangi ülkelere gönderildi?

İsrail menşeili bir veri tabanı kullanan "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenen 4.7 milyon İstanbullunun verileri konum bilgileriyle eşleştirilerek Almanya ve ABD'ye gönderildiği saptandı.

11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği İBB Hanem uygulamasında da vatandaşların sandık verilerinin konum bilgileriyle eşleştirildiği ortaya çıktı.

16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?



16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER

Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde İstanbulluların verileri İBB'de kopyalanıyor, bu kopyalama sırasında Mustafa Özcan'ın yönlendirmesiyle MI6'ya çalışan kişilerden teknik destek sağlanıyor.

Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)


"16 MİLYON İNSANIN CEP TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.

Dahası Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatılıyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ TÜM TÜRKİYE'NİN KİŞİSEL VERİSİNE GÖZ DİKTİ

Atma, "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" itirafında bulunuyor.

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.


İSTANBUL'UN DİJİTAL AYAK İZİ İSTİHBARATLARIN ELİNDE

İBB'de kopyalanan tüm kişisel veriler ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden siber casusluk faaliyetleri sonucu veriler İngiliz istihbaratı ile çalışan bir şirkete farklı zamanlarda veriliyor.

Bu şirket bu verileri yurt dışına çıkarıp İstanbulluların davranışları analiz edilip her bir kişi profilleniyor.

İlerleyen süreçte bu veriler seçimlerde kullanılıyor... Özellikle mütedeyyin seçmenin dünya görüşüne uygun şekilde ısmarlama olarak üretilen İmamoğlu içerikleri, cami ziyaretleri o seçmenin karşısına çıkıyor.

İstanbulluların tüm dijital ayak izini ele geçiren bu şebeke milyonlarca kişinin mahremini yabancı istihbaratlara açtı.

İBBdeki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsraile İstanbul Senin dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Günün MOSSAD bağıİBBdeki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsraile İstanbul Senin dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Günün MOSSAD bağı



"İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN" İSRAİL MENŞEİLİ FİRMA ÇIKTI

Özellikle İstanbul Senin uygulamasının trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. İçindeki kod ile uygulamayı indiren tüm İstanbulluların davranışlarını takip ediyor, analiz ediyor ve 2500'e yakın dünya genelindeki iş ortaklarıyla paylaşıyor.

Daha da vahimi bu veriler tek tuşla soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun masasına kadar gelebiliyor... Nasıl mı? İsrail'de veri toplayan her firma, İsrail yasalarına göre hükümet istediği zaman bu bilgileri paylaşmak zorunda.

AppsFlyer da böyle yapıyor.

Özetle, İBB'nin geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor. Netanyahu'nun iştahını kabartıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
D&R
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
İdefix
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! Yaklaşık 3700 futbolcu inceleme altında
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı