Şoke eden olayın görüntüleri! Sarıyer'de AVM'de Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji'ye silah çekip şemsiye fırlattı yetmedi itti

Sarıyer'de Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM'de yürüyen merdivenlerin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu ile aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.'nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer SK ve Senegal millî takımında oynayan Senegalli Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi.

Ünlü futbolcu Djilobodji’ye AVM’de saldırı girişimi

Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

