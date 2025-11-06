Ünlü futbolcu Djilobodji’ye AVM’de saldırı girişimi: Silah çekti, şemsiye fırlattı | VİDEO

Olay, 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, futbolcu Papy Djilobodji arkadaşıyla mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuştuğu sırada, aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) ile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çıkararak futbolcuya doğrulttu. Djilobodji ve arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, şüpheli bu kez eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlatıp üstüne yürüyerek itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yakalanan Abdullah A.'nın silahına el konuldu. Poliste 3 farklı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahlı tehdit" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Abdullah A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.