Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapattı: “Maddi sıkıntıdaydım” diyerek kendini savundu

Ankara Adliyesi’nde savcılara ait kullanıcı bilgilerini kullanarak UYAP sistemine izinsiz giriş yaptığı ve bazı dosyaları kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz, mahkemede “Zor bir dönemden geçiyordum, aldığım paralarla borçlarımı ödeyip ailemi geçindirmeye çalıştım” dedi.

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapattı: “Maddi sıkıntıdaydım” diyerek kendini savundu

Ankara Adliyesi'nde savcılara ait kullanıcı bilgilerini kullanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) izinsiz şekilde giriş yaptığı ve bazı soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen yeni evrakları okuduktan sonra tanıkların dinlenmesine geçti.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDUM"

Tanık E.A, sanık Yılmaz'ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirterek, "Bir dönem birlikte iş yaptık. Daha sonra adliyede zabıt katibi olarak görev aldığını öğrendim" dedi.

Savunmasında ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ahmet Yılmaz ise, "Zor bir dönemden geçiyordum. Aldığım paralarla borçlarımı ödeyip ailemi geçindirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ SANIKLAR RÜŞVET İDDİALARINI REDDETTİ

Diğer tutuksuz sanıklar ise Yılmaz'ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için herhangi birine para vermediklerini ve bu yönde bir taleplerinin olmadığını savundu.

Mahkeme, ifadelerin ardından duruşmayı yarın devam edilmek üzere erteledi.

