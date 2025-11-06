Ordu Fatsa'da bir taş ocağı şantiyesinde dün göçük meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak yığını ve kaya parçaları nedeniyle enkaz altında kaldığı belirtilen 2 işçi için ekipler kurtarma çalışması başlattı. İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (24) cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'in (75) kurtarılması için çalışmalara olay yerinin karanlık ve riskli olması nedeniyle bugün devam edilecek.

