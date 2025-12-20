Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası devam ediyor. Fenebrahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüspor'un konuğu oluyor. Sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak ilk devreyi galibiyetle bitirmek amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oluyor.
CANLI TAKİP
İLK 11'LER
ikas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Draguş, Thiam, Umut
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran.
KAPANIŞ EYÜPSPOR DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de.
KANARYA NAMAĞLUP
Sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı son maçta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. Trabzonspor'un puan kaybı yaşamasıyla birlikte Fenerbahçe, haftayı 2. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, ligde yenilgi yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
EYÜPSPOR KÜME DÜŞME HATTINDA
ikas Eyüpspor, ligde geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Eflatun-sarılı ekip, bu sonuçlarla 17. sırada yer alıyor.
Teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan Eyüpspor, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
5 EKSİK VAR
Eyüpspor sınavında Fenerbahçe'de 5 futbolcu forma giyemiyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almıyor.
KART SINIRINDALAR
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve sakatlığı bulunan Archie Brown sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alvarez'in Eyüpspor maçında kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşeceği belirtildi.
EYÜPSPOR'UN EKSİKLERİ VE SINIRDAKİLERİ
ikas Eyüpspor'da Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.
Eflatun-sarılı ekipte Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri halinde 18. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alamayacakları kaydedildi.
3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez rakip oluyor.
Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'a karşı oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 1-1 berabere kalmış, sahasında ise rakibini 2-1 mağlup etmişti.