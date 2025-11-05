PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkes süreci, ihlallerin önlenmesi ve insani yardımların artırılması konuları ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 05.11.2025 tarihinde İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Yapılan görüşmede, HAMAS heyeti "Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye'nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirildi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Görüşmede iki heyet ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşuldu.

Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verilmiş, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış
Kuruluş Orhan
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Borsa İstanbul
Beşiktaş'ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: "Burada bana söven yok"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç!
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
Asrın inşası son düzlükte! Her saatte 23 yeni ev! Yabancı gazeteciler Hatay'da yapılanlara hayran kaldı
Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu! İşte son görüntüleri...
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i