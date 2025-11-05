HAC KAYIT TARİHLERİ 2026 | Hac hakkı kazananlar kayıtlarını ne zaman yapacak? Ek hac kotası gelecek mi?

PODCAST CANLI YAYIN

2026 yılı hac yolculuğu için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle milyonlarca aday sonuçları heyecanla takip etti. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüzbinlerce kişi, illere göre yapılan kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Asil ve yedek aday listeleri netleşirken gözler şimdi kayıt tarihlerine ve olası ek kontenjan duyurularına çevrildi. Peki hac hakkı kazananlar kayıtlarını ne zaman yapacak, ek hac kotası açıklanacak mı?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026 yılı hac süreci resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın kura çekimlerini tamamlayarak asil ve yedek adayları belirledi. Yaklaşık 1 milyon 800 bin aday arasından kutsal topraklara gitmeye hak kazananlar belli oldu. Şimdi ise hacı adaylarının gündeminde kayıt tarihleri ve ek kontenjan detayları var. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Hac kayıt tarihleri ne zaman?

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıtlarını 11-21 Kasım tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Ek- yedek kayıt tarihi ne zaman?

Kesin kayıt yaptırmayanların yerine 27 Kasım - 05 Aralık tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınacak.

Ek hac kotası gelecek mi?

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

