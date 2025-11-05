HAC KAYIT TARİHLERİ 2026 | Hac hakkı kazananlar kayıtlarını ne zaman yapacak? Ek hac kotası gelecek mi?

2026 yılı hac süreci resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın kura çekimlerini tamamlayarak asil ve yedek adayları belirledi. Yaklaşık 1 milyon 800 bin aday arasından kutsal topraklara gitmeye hak kazananlar belli oldu. Şimdi ise hacı adaylarının gündeminde kayıt tarihleri ve ek kontenjan detayları var. İşte konuya ilişkin merak edilenler...