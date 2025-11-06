Hacca ne zaman gidilir, hangi ay ve kaç gün kalınır? 2026 hac gidiş dönüş tarihleri

(Kaynak: AA)

2026 HAC YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarına yönelik kayıt işlemleri, konaklama tercihleri ve diğer önemli aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgileri kura çekiminin hemen ardından duyuracak. Hacı adaylarının herhangi bir aksaklık yaşamamaları için açıklanan kayıt tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamaları büyük önem taşıyor.