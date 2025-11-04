PODCAST CANLI YAYIN

Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan hakkında yeni iddianame

Sözde mizah dergisi Leman, büyük bir skandala daha imza atmıştı. Dergide yayınlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görselinin sahibi olan ve halihazırda tutuklu bulunan Dogan Pehlevan İslam'a yönelik nefret paylaşımlarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ölüm tehditlerine kadar alçak paylaşımlarda bulunmuştu. İslam düşmanı Pehlevan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede karikatürün sahibi Dogan Pehlevan'ın zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Başkan Erdoğan hakkında onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte sözler sarf ettiği belirtildi.

Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan şüpheli Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eser sahibi Dogan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu anlatıldı.

"YAPILAN PAYLAŞIMDAN BİLGİM YOKTUR''
Şüpheli Pehlevan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır.

Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" dediği aktarıldı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Pehlevan'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Leman Dergisi'nden büyük provokasyon | Peygamber Efendimize hakaret ettiler! TAKVİM İslam düşmanı alçak Dogan Pehlevan'ın dosyasını açtı
