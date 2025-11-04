CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözde dijital dönüşüm vizyonuyla başlattığı "İstanbul Senin" ve "İstanbul Hanem" projeleri, soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre kişisel verilerin yurt dışına sızdırıldığı büyük bir siber güvenlik casusluğuna dönüştü.



3.7 MİLYON VATANDAŞIN VERİSİ 50 BİN DOLARA DARWEB'DE SATIŞA ÇIKARILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon, proje aşamasında olan ve vatandaşların, dilek ve şikayetlerinin toplanması, taleplerin çözümüne yönelik geliştirilen "İstanbul Hanem" üzerinden ise 11 milyon 360 bin vatandaşın kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin İBB'deki 20 farklı sunucu üzerinden yurt dışındaki yabancı sunuculara yönlendirildiği tespit edildi. USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) raporuna göre, Medya A.Ş. ve Emlak Dairesi Başkanlığı reklam modüllerinde istihbari veri analitiği yapıldı. 3.7 milyon vatandaşın verisinin 50 bin dolara darkweb'de satışa çıkarıldığı saptandı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)



İBB'nin milyonlarca lira bütçeyle geliştirdiği İstanbul Senin uygulamasının, Almanya ve ABD merkezli uluslararası teknoloji ağlarına gizlice entegre edildiği belirlendi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporunda, "İBB veri tabanlarının mirror yöntemiyle dış sistemlere yönlendirildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular kişisel veri güvenliği açısından yüksek risk taşımaktadır" ifadesi yer aldı. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



11 MİLYONDAN VATANDAŞIN VERİSİ BULUNUYOR



Soruşturma kapsamında incelenen İBB'nin sunucu kayıtlarında, 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait kimlik ve seçmen verilerinin bulunduğu "hane_veri_mdm.csv" dosyası tespit edildi. Dosyada; T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum tarihi, adres, GSM numarası, sandık ve okul bilgileri gibi detaylı kayıtların yer aldığı belirlendi. Belgelerde, bu dosyaların İBB personelleri arasında kurumsal e-posta üzerinden paylaşıldığı, hatta bazı verilerin yabancı firmalara gönderildiği bilgisine yer verildi. Bu bulgular, belediyeye ait kişisel ve seçmen verilerinin dış ağlara taşındığı öğrenildi.