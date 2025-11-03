Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

PODCAST CANLI YAYIN

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı, M.A.D. ve A.Ö'nün beraatine karar verildiği davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 15 yaşını bitirmiş olmalarına rağmen kendi yaş gruplarındaki bir kişiye göre suç ve eyleme yönelik bilinçlerinin fazla olduğu, B.B'nin U.B'ye cezaevinden gönderdiği mektupta "Ama kimseye de kendini ezdirme, kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var." şeklinde ifadeleriyle eyleme ilişkin bilinçlerinin anlaşıldığı dikkate alınarak, 24'er yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, somut olayda B.B. ve U.B'nin öldürme kararını ne zaman aldıkları ve bu kararın ifası amacıyla ne zaman hazırlık hareketlerine başladıklarının şüpheden arındırılmış, net şekilde tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Kararda, B.B. ve U.B. ile maktulün ilk karşılaşma ve öldürme eyleminin gerçekleşmesi arasında geçen sürenin yaklaşık 10-15 dakika kadar kısa bir süre olduğu nazara alındığında, B.B. ve U.B'nin suçun icra hareketine başlamadan evvel makul bir sürenin geçip, ulaştıkları ruhi sükunete rağmen bu kararlarından vazgeçmeyip eylemi gerçekleştirmeye yönelik karar verdiklerinin kabulünün mümkün olmayacağı, bu nedenle verilen cezada "tasarlayarak öldürme" nitelikli hali uygulanmadığı kaydedildi.

B.B. tarafından gerçekleştirilen bıçakla saldırı eylemindeki darbe sayısının çokluğunun ya da U.B'nin yere düşen maktule tekme atarak eyleme iştirak etmesinin, tek başına canavarca hisle hareket edildiğini göstermediği ifade edilen kararda, canavarca his halinin uygulanabilmesi için psikolojik olgunun saptanması gerektiği, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin canavarca hisle hareket ettiklerine ilişkin delil bulunmadığı ve bu nedenlerle gerekli şartlar oluşmadığı için bu yönden ceza verilmediği belirtildi.

Gerekçeli kararda, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği ancak tanık beyanı ve suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin ifadelerinin birbirleriyle çelişiyor olması dikkate alındığında, mağdurun ilk haksız harekette bulunulduğunun tespit edilemediği ve suçun haksız tahrik altında işlendiği kanaati oluşmadığı bildirildi.

Kanunun çocukların gelişimlerini tamamlamamış olmaları gerekçesiyle yetişkinlerden farklı ceza miktarları belirlediği kararda, bu miktarlar arasında yaş ve bilinçle orantılı bir şekilde ceza miktarı tayin edilmesi gerektiği anımsatıldı.

Kararda, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin 15 yaşını bitirmiş olmalarına rağmen kendi yaş gruplarındaki bir kişiye göre suç ve eyleme yönelik bilinçlerinin fazla olduğu, B.B'nin U.B'ye cezaevinden gönderdiği mektupta "Ama kimseye de kendini ezdirme, kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var." şeklinde ifadeleriyle eyleme ilişkin bilinçlerinin anlaşıldığı dikkate alınarak, 24'er yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin eylemden sonra pişmanlıklarını yansıtır tutum ve davranışlarının heyetçe gözlemlenmemiş olması, eylem sonrasında metro kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde B.B'nin eylemi yanındaki arkadaşlarına anlatış şekli ve cezaevinde gönderilen mektup da dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmadığı kaydedildi.

M.A.D. VE A.Ö. HAKKINDA VERİLEN BERAAT KARARININ GEREKÇESİ
Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme yardım etme suretiyle iştirak etmelerinden bahisle cezalandırılmalarının talep edildiği, ancak tanıkların beyanlarında eyleme iştirak ettiklerine ilişkin herhangi bir görgüsünün olmadığından bahsettiği belirtildi.

Dava kapsamında, M.A.D. ve A.Ö'nün maktul ile önceye dayalı bir tanışıklıklarının ve husumetlerinin olmadığının anlaşıldığı ifade edilen kararda, bu durumun maktulün ailesinin, M.A.D. ve A.Ö'nün ve tanıkların beyanları ile incelenen belge ve kayıtlar doğrultusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen dijital materyaller ve iletişimin tespitleri dikkate alındığında suça sürüklenen çocukların birbirleriyle veya diğer suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. ile aralarında olay öncesinde olaya ilişkin herhangi bir yazışmanın tespit edilememesi, yine suça sürüklenen çocuklar ile aileleri arasında olay öncesinde yapılan ve olaya ilişkin bir yazışma olmaması ve her ne kadar görüntü kayıtlarında suça sürüklenen çocuklar zaman zaman bir arada bulunsalar da aralarında ne tür bir konuşma geçtiğinin tespit edilememesi nedeniyle M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme iştiraklerini ortaya koyan kesin bir tespit bulunamamıştır."

M.A.D. ve A.Ö'nün olay sırasında pazar yerinde olmasının yahut olay sonrasında B.B. ve U.B. ile aynı metrobüste olmalarının tek başına suça iştirak iradelerini göstermeyeceği kaydedilen kararda, her ne kadar M.A.D'nin perdeleme yaparak suçta kullanılan bıçağın temin edilmesini kolaylaştırdığı iddia edilmişse de görüntü kayıtlarında buna ilişkin net bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, bilirkişinin kameranın bakış açısı, olay yerine olan uzaklığı, çözünürlük kalitesi gibi belirttiği nedenler ve "B.B'nin bıçağı sol kol bilek arasına koyarcasına hareket ettiği" tespiti birlikte değerlendirildiğinde, B.B'nin bıçak alma anını veya sonrasında saklama anını M.A.D'nin bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı vicdani kanıya varılmadığı belirtildi.

M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin yanlarında bulunarak suç iradesini cesaretlendirdikleri, maktulün korkmasına, direncinin kırılmasına sebebiyet verdikleri, suçun işlenmesini kuvvetlendirdikleri iddia edildiği belirtilen kararda, suç işleme iradesini etkileyen desteğin varlığının failin iç dünyasıyla alakalı olduğu, bu hususun kabulünün faillerin iç dünyalarının yorumlanması niteliği taşıyacağı ve dosya kapsamında maddi delil ile desteklenemediğinden suçun işlenmesinde bir etkileri olduğuna dair şüpheden uzak kanıya varılamadığı kaydedildi.

Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde hangi eylemlerde bulunduklarının mahkumiyete yeterli delillerle sabit olmadığından beraatlerine karar verildiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
