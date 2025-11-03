Ahmet Özer'in yargılandığı davada duruşma 23 Ocak'a ertelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 23 Ocak 2026 tarihine ertelendi.
4 Kasım'da tutuklanan Ahmet Özer'in yargılandığı davanın üçüncü duruşması saat 10.40 sıralarında başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Maramara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapıldı.Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları ve çok sayıda partili katıldı.
SAVCILIK 15 YILA KADAR KADAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Savcılık duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ahmet Özer'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Mahkeme Özer'in İstanbul dışına çıkmama yasağınının kaldırılmasına hükmederken 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
23 OCAK 2026 TARİHİNE ERTELENDİ
Duruşmada Özer'in avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla ek süre istedi. Duruşma 25 Ocak 2026 tarihine ertelendi.