CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

AZİZ İHSAN AKTAŞ GERGİNLİĞİ

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın sanıklarına 332 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.



İddianamede yer alan sanıklar Serdar Ocak, Aziz Murat Kongül, Harun Kongül'ün ortağı olduğu firmanın 2020, 2021, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan Kuşadası Belediyesi'nden araç ve iş makinesi kiralama ihaleleri aldığı anlaşılmıştı. Davutlar'da düzenlenen Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı bu gerginlikle başladı. Toplantı salonuna çok sayıda Kuşadası Belediyesi Zabıtası görevlendirildi. Toplantı sürerken, Başkan Günel, "Gündem dışı soruları yazılı olarak verebilirsiniz, sözlü talep edemezsiniz", ifadelerini kullandı. Yazılı önergeleri de İdari Birimler cevaplandırır diyerek, İYİ Partili Meclis Üyelerinin "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Yapılanmasının Kuşadası Belediyesiyle ilgili iddialarına" karşı sessiz kaldı. Meclis Üyelerine söz vermemesi üzerine toplantı salonunda tartışmalar yaşandı.

İYİ Parti grubunun Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı'nda basında çıkan iddiaları dile getirmesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı gündemimizde yok diyerek cevaplamadı. "Meclisi provoke ediyorsunuz" diye suçlayan Başkan Günel, ısrarlı soruları tersleyerek cevapladı. Günel'in bu tavrı sonrası Meclis Salonu birbirine girdi.