PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

Kuşadası Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Davutlar’da gergin başladı. İYİ Parti grubuna söz verilmemesi üzerine tansiyon yükselirken, Belediye Başkanı Ömer Günel toplantıya ara verdi ve canlı yayını kestirdi. CHP’li meclis üyesinin İYİ Parti yöneticisine yumruk attığı iddia edilirken, tartışmaların merkezinde “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddiaları vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

CHP toplantılarında son dönemde yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştıCHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

CHP VE İYİ PARTİLİ ÜYELER BİRBİRİNE GİRDİ

Kuşadası Belediyesi 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı Davutlar'da gergin başladı. İYİ Parti grubu kendilerine söz verilmemesi üzerine tepki gösterdi.

SABAH'ta yer alan habere göre; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel toplantıya ara vermek zorunda kaldı ve Belediye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyu kestirtti.

CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştıCHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

AZİZ İHSAN AKTAŞ GERGİNLİĞİ
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın sanıklarına 332 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

İddianamede yer alan sanıklar Serdar Ocak, Aziz Murat Kongül, Harun Kongül'ün ortağı olduğu firmanın 2020, 2021, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan Kuşadası Belediyesi'nden araç ve iş makinesi kiralama ihaleleri aldığı anlaşılmıştı. Davutlar'da düzenlenen Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı bu gerginlikle başladı. Toplantı salonuna çok sayıda Kuşadası Belediyesi Zabıtası görevlendirildi. Toplantı sürerken, Başkan Günel, "Gündem dışı soruları yazılı olarak verebilirsiniz, sözlü talep edemezsiniz", ifadelerini kullandı. Yazılı önergeleri de İdari Birimler cevaplandırır diyerek, İYİ Partili Meclis Üyelerinin "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Yapılanmasının Kuşadası Belediyesiyle ilgili iddialarına" karşı sessiz kaldı. Meclis Üyelerine söz vermemesi üzerine toplantı salonunda tartışmalar yaşandı.

İYİ Parti grubunun Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı'nda basında çıkan iddiaları dile getirmesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı gündemimizde yok diyerek cevaplamadı. "Meclisi provoke ediyorsunuz" diye suçlayan Başkan Günel, ısrarlı soruları tersleyerek cevapladı. Günel'in bu tavrı sonrası Meclis Salonu birbirine girdi.

CHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştıCHP'li meclis üyesinden İYİ Partili yöneticiye yumruk iddiası: Kuşadası Meclisi karıştı

İYİ PARTİLİ BEHÇET ALP'TEN DİKKAT ÇEKEN SALDIRI PAYLAŞIMI
Olay, meclis toplantısı sırasında izleyici bölümünde yaşandı. İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Alp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kuşadası Belediye Meclis Toplantısında CHP'li meclis üyesi Birtan Tütüncü tarafından, izleyici bölümünde birlikte oturduğumuz İlçe Başkan Yardımcımız Fikret Erol Avcı'ya yönelik yumrukla saldırıda bulunulmuştur. Yazıklar olsun!"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
D&R
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"