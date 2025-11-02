PODCAST CANLI YAYIN

Banyo kapısında çarşafla asılı bulunmuştu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer toprağa verildi

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı bulunan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Banyo kapısında çarşafla asılı bulunmuştu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer toprağa verildi

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer toprağa verildi. (DHA)

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlendi. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer toprağa verildi. (DHA)

TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunçtan açıklamaKripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunçtan açıklama

