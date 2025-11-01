Kandil’in gülü Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler

Sözde Gazeteci kimliğiyle kamuoyunu manipüle etmeye çalışan firari etki ajanı Serdar Akinan, yeniden sahneye çıktı. Akinan, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait olduğunu iddia ettiği bir aracın bagajındaki silah görüntülerini ve vakfa ait olduğu öne sürülen yazışmaları paylaşarak montaj içeriklerle yeni bir algı operasyonu başlattı. Etki ajanı Akinan, 2021–2022 yıllarında yargı kararıyla sahteliği tescillenen aynı materyalleri yıllar sonra yeniden dolaşıma sokarak, TÜGVA'yı hedef alan eski kumpası bu kez farklı bir senaryo üzerinden canlandırmaya çalıştı.



YARGI KARARIYLA SAHTE OLDUĞU KANITLANMIŞTI

TÜGVA adına açıklama yapan İbrahim Beşinci, "2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar ve görseller maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulmuştur." diyerek Kandilde teröristbaşı ile poz veren Serdar Akinan'a tepki gösterdi.

Beşinci, mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi incelemelerine atıfta bulunarak, "Anılan montaj içeriklerin üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir." bilgisini paylaştı.

TÜGVA açıklamasında, bu kez aynı içeriklerin yurtdışında firari kişiler eliyle gündeme getirildiği vurgulanarak, "Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebi, yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için verdiğimiz mücadeledir." denildi.