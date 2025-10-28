PODCAST CANLI YAYIN

Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade veren Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak

Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Zekeriya Öz'ün firari (Takvim.com.tr)Zekeriya Öz'ün firari (Takvim.com.tr)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenilmişti. Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderilmişti.

Aytaç Ocaklı (Takvim.com.tr)Aytaç Ocaklı (Takvim.com.tr)

Gün'ün FETÖ firari savcısı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

Şirketin adresinin Gün'ün manevi annesi olan ve vefat eden Seher Erçili Alaçam'ın şirketlerine ait ofisle aynı olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Gün'ün 17 Temmuz 2013'te şirketteki hisselerinin büyük bir bölümünü kendisi de yurt dışında olan Aytaç Ocaklı ve eşine devrettiği belirlendi. Ocaklı'nın Ukrayna'ya firar etmesinin ardından şirketteki hisselerin eşi Yasemin Ocaklı'ya devredildiği kaydedildi.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)

ŞÜPHELİ GÜN'E TELEFON İRTİBATLARI DA SORULDU

Öte yandan şüpheli Gün'ün telefon incelemesinde, Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu Chemi Peres, Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Eski Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017-2019 arasında Yardımcı Asistanı Fiona Hill ile FETÖ sanığı eski savcı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği iddia edilen Aytaç Ocaklı'nın da arasında bulunduğu 14'ü istihbarat görevlisi olmak üzere, bürokrat, eski büyükelçi ve rütbeli askerlerden oluşan 34 irtibatı da ifadede soruldu.

Hüseyin Gün'ün bağlantıları (Takvim.com.tr)Hüseyin Gün'ün bağlantıları (Takvim.com.tr)

Gün, telefon rehberinde CIA, MI6, Mossad gibi kurumlarla bağlantılı eski istihbaratçılar ve çok sayıda yabancı bürokratın numarasının bulunmasıyla ilgili, "Birçok bürokrat ya da iş adamının numarasının bende bulunması ticari geçmişimden dolayı normaldir." ifadesini kullandı.

MI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattıMI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Kuruluş Orhan
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Kalyon Holding
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
İdefix
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
4x4'lük Kanarya! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Türk Telekom
CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap