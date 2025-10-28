Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak

Hüseyin Gün 'ün FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz 'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı. SORUŞTURMA SÜRÜYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Hüseyin Gün 'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenilmişti. Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderilmişti.

Aytaç Ocaklı (Takvim.com.tr)

Gün'ün FETÖ firari savcısı Zekeriya Öz'ün kasası ve firarının planlayıcısı Aytaç Ocaklı ile 2010'da Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited şirketine ortak olduğu ortaya çıktı.

Şirketin adresinin Gün'ün manevi annesi olan ve vefat eden Seher Erçili Alaçam'ın şirketlerine ait ofisle aynı olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Gün'ün 17 Temmuz 2013'te şirketteki hisselerinin büyük bir bölümünü kendisi de yurt dışında olan Aytaç Ocaklı ve eşine devrettiği belirlendi. Ocaklı'nın Ukrayna'ya firar etmesinin ardından şirketteki hisselerin eşi Yasemin Ocaklı'ya devredildiği kaydedildi.