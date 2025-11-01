PODCAST CANLI YAYIN

10 yıl ömür biçildi! Doktor Mehmet "beyin" mucizesiyle hayata tutundu

Beyin tümörü nedeniyle 10 yıl önce 1 yıl ömür biçilen Mehmet Ambar, kalp krizi geçirdi. Başarılı bir operasyonla hayata yeniden merhaba dedi

K.Maraş Elbistan'da yaşayan Mehmet Ambar'a (48), 2015 yılında baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümörü teşhisi konuldu. Doktorlar, ameliyata alınan Ambar'a tümörün 4'üncü evreye geçtiğini, bu nedenle başka bir ameliyat yapamayacaklarını belirtti. Doktorların 1 yıl ömrü kaldığını söylediği Ambar, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederken, tedavisini de aksatmadı. Ambar, gördüğü tedavi ve yaşama aşkıyla 10 yılı geride bıraktı. Ambar, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Ambar'ın damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ambar, açık kalp ameliyatına alındı. Başarılı geçen ameliyat sonunda Ambar'ın 4 damarı değiştirildi. Hayata yeniden merhaba diyen Ambar, "10 yıl önce hayata sarıldım. Bu sefer de Allah'ın izniyle hayattayım. Yaşamayı seviyorum, yaşamak güzel" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci, "Hastamızdaki hayat enerjisinin çok yüksek olması dikkat çekiciydi. Kalp krizi geçiren bir hastanın tedirginliğini yaşamayacak kadar enerjisi yüksekti. O moral onu hayatta tuttu" dedi

