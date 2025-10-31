PODCAST CANLI YAYIN

"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger savcılıkta ifade verdi. İfadesinde, "Güllü'nün düştüğüne değil, kızı tarafından itildiğine inanıyorum" diyen Dülger, Tuğyan'ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia etti. Gülter'in aylar önce kendisine attığı, "Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor" diyerek attığı mesajları sildiğini belirten Dülger, Güllü'nün kızının kendisini tehdit ettiğini bildirdi.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti.

Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu.

TUĞYAN'LA ANNESİNİN ARASI HEP KÖTÜYDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Dülger, Güllü'yü kızının ittiğini iddia ederek şunları söyledi:

Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

Tuğyan Ülkem Gülter (Takvim.com.tr)Tuğyan Ülkem Gülter (Takvim.com.tr)

Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü.

Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.

"EVLİ-ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİYDİ"

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı "Kanlı tişörtüm sende mi?" diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

Güllü (Takvim.com.tr)Güllü (Takvim.com.tr)

"ANNEMİ UÇURUMDAN MI ATSAM?"

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.

Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de "Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam" diye sormuştu.

Bircan Dülger (Takvim.com.tr)Bircan Dülger (Takvim.com.tr)

Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.

Tuğyan falçatayla kendine zarar vermişti, acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.

Tuğyan beni aradı "Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım" dedi.

Ferdi Aydın (Takvim.com.tr)Ferdi Aydın (Takvim.com.tr)


"BEN ÖLÜRSEM KIZIM YAPMIŞTIR"
Güllü'nün cinayete kurban gittiğini ifade eden patronu Ferdi Aydın ise savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:

"Güllü Abla 1 ay önce kızının yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını, kızının sevgilisi olan kişinin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, silah kaçakçılığı yaptığını söyledi. Kızının onu öldürmesinden çok korkuyordu. Bana "Sen benim oğlumsun, eğer ben ölürsem kızım yapmıştır" dedi.

Tuğyan yasaklı madde satıyor. Çınarcık'ta bunu herkes bilir, aynı zamanda yasaklı madde de kullanır. 1 senedir Güllü ablayla çalışırım, oğlu bir kez bile çalıştığı yere gelmedi, kızı Tuğyan ise 2 kez geldi, ikisinde de şiddetli şekilde kavga ettiler.

Oğlu olaydan 5 saat sonra yan komşunun camını kırarak eve girmiş ve kasadaki altınları alıp evi toparlamış. Kasada 2 milyonluk altın varmış, bunları bana Bircan söyledi. Tuğyan'ın Bircan'dan annesini öldürmesi için kiralık katil istemişliği dahi varmış ancak Tuğyan, Bircan'ın evine gidip bu mesajları silmiş. Ben bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Hanım da Tuğyan'ın annesini öldürmek istediğini duymuş."

