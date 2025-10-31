Güllü’nün kızı cinayeti itiraf etti! “Annesini ittiğini söyledi” | Şoke eden ifade ortaya çıktı!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, olayla ilgili savcılığa ifade verdi. Dülger, ifadesinde Gülter'in annesinin ölümüne dair şoke eden sözler sarf etti.

"Güllü'nün düştüğüne değil, kızı tarafından itildiğine inanıyorum" diyen Dülger, Tuğyan'ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Gülter'in daha önce kendisine attığı mesajları da sildiğini belirtti.

"Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun"

Bircan Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'in aylar önce kendisine, "Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor" şeklinde mesajlar attığını ancak bu mesajları sonrasında sildiğini söyledi.

Dülger, ayrıca Güllü'nün kızının kendisini tehdit ettiğini de savcılığa bildirdi. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi yeniden alınacak.