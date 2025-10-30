PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı rahat durmuyor! Gazze'de yeni katliam emirleri veriyor

Terörist devlet İsrail’in başbakanı Netanyahu, Gazze’de katliam emri verdi. Saldırılarda 46’sı çocuk olmak üzere 104 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'e güven olur mu! 2 yılı aşkın süredir Gazze'yi yerle bir eden İsrail, 9 Ekim'de Mısır'daki ateşkes anlaşmasına imza atmıştı. Ertesi gün anlaşmayı bozmak için bahaneler üreten İsrail Başbakanı Netanyahu, çete görünümlü teröristleri devreye sokmuştu.

SARI HAT'TI VURDU
Ancak önceki gece, "İsrailli askeri vurdular" bahanesine sarıldı ve saldırı emri verdi. Ardından İsrail yoğun bombardımana başladı. Şifa Hastanesi ve çevresine yüzlerce bomba atıldı. Hava saldırılarında 46'sı çocuk olmak üzere 104 Filistinli şehit oldu. Gazze'nin merkezinde şehit düşenlerden 18'i aynı ailedendi. Tek saldırıda üç kuşak öldürüldü. Çocuklar, anne babaları ve büyükanne ve büyükbabaları. İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgedeki evleri, hastaneyi hedef alması büyük tepkilere neden oldu. İsrail ordusunun Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını en az 125 kez ihlal ettiği belirtildi.

