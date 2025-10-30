Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeler, yine skandallarıyla gündemde. Bu kez adres Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'di. İlçede yaşayan işletmeci Mehmet Nezir Aksu, eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisinden rüşvet istediğini söyledi. Aksu'nun iddiaları gündeme bomba gibi düştü: Gül bana geldi. İş yerimle ilgili dava bulunduğunu söyledi. Davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını belirtti. Raporun olumlu yazılması için bilirkişiyle konuşabileceğini iddia etti. Ancak bunun için benden 9 bin 500 dolar (Yaklaşık 400 bin TL) istedi. Gül, daha sonra Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayetinde Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.



AKSU'nun iddiası üzerine savcılık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi. Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi. Mustafa Gül, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.