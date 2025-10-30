PODCAST CANLI YAYIN

Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

CHP’li bir siyasetçinin adı daha adliye koridorlarına taşındı. Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül seri numarası alınan rüşvet paralarıyla yakalandı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeler, yine skandallarıyla gündemde. Bu kez adres Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'di. İlçede yaşayan işletmeci Mehmet Nezir Aksu, eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisinden rüşvet istediğini söyledi. Aksu'nun iddiaları gündeme bomba gibi düştü: Gül bana geldi. İş yerimle ilgili dava bulunduğunu söyledi. Davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını belirtti. Raporun olumlu yazılması için bilirkişiyle konuşabileceğini iddia etti. Ancak bunun için benden 9 bin 500 dolar (Yaklaşık 400 bin TL) istedi. Gül, daha sonra Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayetinde Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

AKSU'nun iddiası üzerine savcılık düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi. Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi. Mustafa Gül, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
İdefix
Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor