Karar Resmi Gazete'de | Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti!

Merkez Bankası tarafından Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet izni iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası, 18'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19'uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

MERKEZ BANKASI KAYYUM ATANDIĞINI DUYURMUŞTU
Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır." İfadelerine yer vermişti.

