Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı, elektik tüketimine ilişkin alınan yeni kararı açıkladı buna göre 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak.
Elektrikte yeni düzenleme: Yüksek tüketimli abonelere destek kesiliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimine yönelik yeni kararını duyurdu. Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.
Giriş Tarihi:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı, elektik tüketimine ilişkin alınan yeni kararı açıkladı buna göre 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak.