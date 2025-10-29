PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

