PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"

PKK/KCK elebaşı Cemil Bayık



"ÇAĞRI SADECE PKK İÇİNDİ"



Öte yandan Bayık, İmralı'dan gelen çağrının sadece PKK'yı kapsadığını, SDG, YPG, YPJ, PJAK gibi Irak ve Suriye'deki silahlı yapıları kapsamadığını öne sürdü.



KCK elebaşı, "Rêber Apo hiçbir çağrısında yada herhangi bir görüşmesinde Türkiye'ye karşı mücadele eden gerilla dışındaki güçlerle ilgili bir şey söylememiştir. PKK feshedilmiş ve Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin bırakıldığını vurgulamıştır. Bakurê Kürdistan dışında herhangi bir yerde mücadele veren güçlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü bir savaş yoktur. Türkiye dışındaki örgüt ve varsa silahlı güçler söz konusu ülkelerin yönetimini ve halklarını ilgilendirir" dedi.



DÜRZİLERİ BAHANE ETTİ

Cemil Bayık, Suriye'nin kıyı kesimindeki Alevileri ve güneydeki Dürzileri bahane edip YPG/SDG'nin silah bırakmayacağını söyledi.



Şu ifadeleri kullandı:



Türk devleti ille de SDG silah bıraksın diyor. HTŞ'nin Alevilere ve Dürzilere yaptıkları ortadayken Kuzey-Doğu Suriye halklarına silah bırak demek kendinizi soykırım bıçağının altına yatırın demektir. HTŞ ve diğer çeteler Dürzi bölgesine saldırdığında sıra Kuzey-Doğu Suriye'ye geliyor diyorlardı. Dürzilere diz çöktürselerdi yönlerini Kuzey-Doğu Suriye'ye çevireceklerdi. Bu gerçeklik ortadayken Kuzey-Doğu Suriye'ye silah bırak çağrısı yapmak açıkça başta Kürtler olmak üzere Kuzey-Doğu Suriye halklarına düşmanlıktır.