PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"

PKK'nın geri çekilme kararı "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olarak değerlendirken örgütün çatı yapılanması KCK provokasyon peşinde. Elebaşı Cemil Bayık, "Apo'nun çağrısı sadece PKK içindi" deyip SDG, YPG, YPJ, PJAK gibi Irak ve Suriye'deki silahlı yapıları kapsamadığını öne sürdü. Bayık, İmralı üzerinden pazarlık yapmaya kalktı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşama daha aşıldı.

11 Temmuz'da elebaşı Bese Hozat beraberindeki bir grup teröristin silah bırakması sonrası gelişen süreçte PKK Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurdu.

Elebaşı Sabri Ok tarafından yapılan açıklamada, "12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız" denildi.

ANKARA NET: PKK'NIN TÜM UZANTILARI SİLAH BIRAKMALI

AK Parti, PKK'nın "çekilme" hamlesini "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olarak değerlendirken bir kez daha Irak, Suriye ve diğer yerlerdeki PKK uzantılarının silah bırakması gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ: ÖCALAN SDG'YE DE ÇAĞRI YAPMALI

"Terörsüz Türkiye tereddütsüz Türkiye'dir" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de "SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir" şeklinde net bir mesaj verdi.

KCK PROVOKASYON PEŞİNDE

PKK'nın tüm şube ve uzantılarıyla silah bırakması gerektiği vurgulanırken çatı yapılanma KCK provokasyon peşinde.

KCK'nın sözde eş başkanı Cemil Bayık, PKK'nın "Türkiye'den çekilme" kararı sonrası "PKK kendini feshetti, silahlı mücadele sona erdi; biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi adım atma sırası devlette. Önder Apo'nun umut hakkı tanınmalı, demokratik siyaset zemini yasal güvenceye kavuşturulmalı. Özcesi, devletin özgürlük ve demokratik entegrasyon yasalarını bir an önce çıkarması gerekir. Öyle sadece silah bırakılmasını öngören politika ve yasayla bir yere varılamaz" diyerek pazarlık yapmaya kalktı.

Oysa sürecin herhangi bir al - ver ve pazarlıkla yürümeyeceği en başından beri kırmızı çizgi olarak vurgulanıyor.

"ÇAĞRI SADECE PKK İÇİNDİ"

Öte yandan Bayık, İmralı'dan gelen çağrının sadece PKK'yı kapsadığını, SDG, YPG, YPJ, PJAK gibi Irak ve Suriye'deki silahlı yapıları kapsamadığını öne sürdü.

KCK elebaşı, "Rêber Apo hiçbir çağrısında yada herhangi bir görüşmesinde Türkiye'ye karşı mücadele eden gerilla dışındaki güçlerle ilgili bir şey söylememiştir. PKK feshedilmiş ve Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin bırakıldığını vurgulamıştır. Bakurê Kürdistan dışında herhangi bir yerde mücadele veren güçlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü bir savaş yoktur. Türkiye dışındaki örgüt ve varsa silahlı güçler söz konusu ülkelerin yönetimini ve halklarını ilgilendirir" dedi.

DÜRZİLERİ BAHANE ETTİ

Cemil Bayık, Suriye'nin kıyı kesimindeki Alevileri ve güneydeki Dürzileri bahane edip YPG/SDG'nin silah bırakmayacağını söyledi.

Şu ifadeleri kullandı:

Türk devleti ille de SDG silah bıraksın diyor. HTŞ'nin Alevilere ve Dürzilere yaptıkları ortadayken Kuzey-Doğu Suriye halklarına silah bırak demek kendinizi soykırım bıçağının altına yatırın demektir. HTŞ ve diğer çeteler Dürzi bölgesine saldırdığında sıra Kuzey-Doğu Suriye'ye geliyor diyorlardı. Dürzilere diz çöktürselerdi yönlerini Kuzey-Doğu Suriye'ye çevireceklerdi. Bu gerçeklik ortadayken Kuzey-Doğu Suriye'ye silah bırak çağrısı yapmak açıkça başta Kürtler olmak üzere Kuzey-Doğu Suriye halklarına düşmanlıktır.

