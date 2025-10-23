





"SÜREÇ BOZULACAKSA VARSIN BOZULSUN"



TBMM çatısı altındaki Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu hedef alan Ümit, İmralı üzerinden provokasyona kalkıştı. "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyecek kadar ileri gitti.



"Komisyon Öcalan'la görüşsün" şartı koşmaya kalkan PKK'lı Ümit, "Apo ile görüşmeyen bir komisyonun ciddiyeti olmaz" dedi.

PKK'dan "İmralı" provokasyonu



Şu ifadeleri kullandı:



Eğer Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü isteniyor diye süreç bozulacaksa varsın bozulsun. Neden? Çünkü her sürecin, her olgunun bir karakteri var. Önder Apo'da, devlette şunu vurguladılar, denildi ki bu süreç 'bir al-ver süreci' değil. Evet, bu süreç bir al-ver süreci değil. Bunu daha önceki programlarda da biraz değerlendirdik. Bu süreç bir al-ver süreci değil ama olgunun bir karakteri, bir ontolojisi, fıtratı var. Varlığı var kılan bir ilkesi var. Bu sürecinde özü, içermesi gereken şey bu. Bu sürecin karakterinin bir parçası. Böyle görmeli. Hem halkımız böyle görmeli hem muhataplarımız böyle anlamalılar. Bu al-ver süreci değil, bu olması gereken, olmazsa olmaz bir şey. Böyle anlaşılmalı. Bu temelde de kadınlar, özelde de yurtsever gençler örgütlenmeye ve eylemde olmaya devam etmeliler."