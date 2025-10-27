CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı "casusluk" soruşturması sadece basit bir veri hırsızlığı yahut dijital seçim çalışmasına indirgenecek kadar masum değil.



Devletin anayasal düzenine, seçim güvenliğine ve istihbarî egemenliğine yönelik tehdit oluşturan bir süreç mevcut. Türk siyasetine yabancı istihbaratların müdahalesi söz konusu.



CHP'Yİ KAPATMAYA KADAR GÖTÜRECEK NİTELİKTE BELGELER



Bahse konu durumun en net özeti ise şu:



İmamoğlu'nun FETÖ, CIA, MOSSAD, NSA ile bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile yol yürümesi ve ortaya çıkan belgeler CHP'yi kapattırmaya kadar götürecek nitelikte.



"CUMHURİYET HALK PARTİSİ YASA DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLDİ"



Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapmış olduğu yazılı açıklama CHP Genel Merkezi'ni paniklettirecek, istinafa taşınan mutlak butlan davasına etki edecek satır başları mevcut.



Savcılığın açıklamasında;



- Ekrem İmamoğlu'ndan bir kez daha örgüt lideri olarak bahsediliyor. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" deniyor.



- Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiği vurgulanıyor. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçlar işlediği belirtiliyor.



- Suç örgütünün "siyasal casusluk" faaliyetleri yürüttüğü, 16 milyon İstanbullunun verilerini yabancı istihbarat birimlerine aktardığı, bu birimlerin talimatıyla faaliyette bulunduğunun altı çiziliyor.



HUKUKÇULAR NE DİYOR? MESELE CHP DEĞİL KASITLARI MEMLEKETE



Hukukçular, "CHP'nin yasa dışı yöntemle ele geçirildiği" vurgusuna ilişkin "Artık konu parti içi usulsüzlüklerle sınırlı değil. Anayasal düzen, seçim güvenliği ve egemenliği tehdit eden boyutlar var" değerlendirmesini yapıyor.



Sulh ceza hakimliğinin karar yazısında da "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün" uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri belirtildi.



2019 SEÇİMLERİNİ BÖYLE SAKATLAYAN CASUSLUK: İÇ YAZIŞMALARA KADAR ERİŞTİLER



Şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları kaydedilen yazıda, şüphelilerin askeri ve siyasal casusluk suçundan örgüt yöneticisi Gün ile birlikte hareket ettikleri, özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan'ın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri vurgulandı.



TEKNİK CASUSLUK DEŞİFRE OLDU



Bu doğrultuda Hüseyin Gün'ün yapmış olduğu "teknik casusluk" itirafı önem kazanıyor.



Gün ifadesinde;



Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a "teknik istihbarat" sağladığını anlattı. "Açık kaynakları ve darkweb'ten elde ettiğimiz verileri analiz ettik" dedi.



"İKİ KİŞİNİN ÖZEL YAZIŞMALARINI GÖRÜYORDUK"



Daha sonra ortağı olan Aaoron Bar için "Elinde olan imkanlar ve teknoloji sayesinde iki kişinin özel yazışmalarını görüyor ve analiz edebiliyoruz" itirafı yaptı:

"Bizim sistemimiz açık kaynak üzerine çalışıyor olsa da sosyal medya uygulaması kullanıcılarının kendi aralarında yani bire bir yapmış oldukları konuşmaları, mail hesaplarının içeriklerini de görüp analiz edebiliyordu."



MİLYONLARIN FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP'INA ERİŞTİLER



Yani Hüseyin Gün açık açık 2019'daki yerel seçim sürecinde WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter'daki özel mesajlaşmaları istihbarat örgütlerinin desteği ve casusluk faaliyetleri sonucu elde ettiklerini zikretmiş oldu.



Gün İstanbulluların verileriyle nasıl yasa dışı işlem yapıldığını ve 2019 seçimlerindeki dijital istihbarat operasyonunu şu sözlerle itiraf etti:



Necati ÖZKAN isimli şahıs benden tarif ettiği yerde bulunan mail ve şifre adresleri üzerinden analiz işlemi yapmamı talep etmişti. Bu verilerden iki kişinin kendi iç yazışmaları üzerinden analiz işlemi yapılabiliyordu. Aaron BARR ile Necati ÖZKAN arasında herhangi bir irtibat yoktu.



Raporu Aaron BARR düzenler ve bana gönderirdi. Teknik ekibim her ne kadar genel itibariyle açık kaynak verilerini kullansa da derin analiz yada önemli bir bilgi öğrenme ihtiyacı doğduğunda iki kişinin arasında gerçekleşen konuşma verilerini analiz ettikleri ve rapora ekledikleri çokça oldu. Ben sadece hazırlanmış raporları görürdüm.



Bu raporlarıda Necati ÖZKAN isimli şahsa gönderirdim. Ben düzenlemiş olduğum raporları başkan Ekrem İMAMOĞLU'na göstermesini söylerdim. Kendisi bana başkana ulaştırdığını mesajlardan yada kullanmış olduğum uygulama üzerinden yaptığı aramalarda söylerdi. Göndermiş olduğum rapor içeriğinde İstanbul ilinde farklı bölgelerin ne gibi talepleri olduğu, neye ihtiyaç duydukları yada neye kızgın oldukları yönünde bilgiler bulunmakta idi.



Bunun dışında Ekrem İMAMOĞLU'nun ne şekilde davranması gerektiğide belirtilirdi. Bende Necati ÖZKAN'a bu bilgiler doğrultusunda İstanbul gönüllüleri olan toplulukta olan kişilerin sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunmalarını söylüyordum. Fakat bu konuda kendilerini çok yeterli görmüyordum.

İTİRAF: İMAMOĞLU HER ŞEYDEN HABERDARDI MI6 ajanı Hüseyin Gün savcılık ifadesinde, casusluk faaliyetlerini kabul etti. Necati Özkan'la "Wickr" üzerinden yaptığı kripto yazışmalarda "Mayor" rumuzunu Ekrem İmamoğlu için kullanıldığını anlattı.



İmamoğlu "Her şeyden haberdardı" dedi.



MI6 AJANININ ORTAĞI CIA'Cİ ÇIKTI: "NECATİ ÖZKAN'A BAHSETTİM"



Dahası Hüseyin Gün'ün ortağı CIA'ci Aaron Barr çıktı.



Gün, "Necati Özkan'a Aaoron Barr'ın bir dönem CIA çalışanı olduğundan bahsettim" dedi.



Bu durum 2019 seçimlerine yapılan dijital istihbarat operasyonu açık etti. İmamoğlu ve kampanya ekibine MI6 ve CIA ile doğrudan temasta olduğunu gösterdi.



