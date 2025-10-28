Dışışlerı’nden Karadağ açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Spayiç ve Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fidan, vatandaşların güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik beklentiyi aktardı; Karadağ tarafı bu hususta güvence verdi.

