PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Türkiye'den Karadağ açıklaması: Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Türkiye'den Karadağ açıklaması: Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

Karadağ'daki saldırı anı (Ekran görüntüsü)Karadağ'daki saldırı anı (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Karadağ basınında yer alan haberlere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Podgorica'nın Zabjelo mahallesindeki bir kafede meydana gelen olayda, bir kişi göğüs kafesi ve kollarından bıçaklandı. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

KARADAĞ'DA TÜRKLERE SALDIRI

Olaya karşı tepki göstermek isteyen Karadağ halkı, Türk vatandaşlarına ait bir minibüs ve bir Mercedes aracı tahrip etti. Polis, devam eden operasyonlarda toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını, İçişleri Bakanı Danilo Šaranović'in Zabjelo'ya geldiğini bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak?
İdefix
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
DNR
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Milyoner'de anlamlı soru: Geceye çocuk hakları damga vurdu! İşte dijital dünyada unutulma farkındalığı
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı