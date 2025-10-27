Son dakika! Türkiye'den Karadağ açıklaması: Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.
Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."
NE OLMUŞTU?
Karadağ basınında yer alan haberlere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Podgorica'nın Zabjelo mahallesindeki bir kafede meydana gelen olayda, bir kişi göğüs kafesi ve kollarından bıçaklandı. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.
KARADAĞ'DA TÜRKLERE SALDIRI
Olaya karşı tepki göstermek isteyen Karadağ halkı, Türk vatandaşlarına ait bir minibüs ve bir Mercedes aracı tahrip etti. Polis, devam eden operasyonlarda toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını, İçişleri Bakanı Danilo Šaranović'in Zabjelo'ya geldiğini bildirdi.