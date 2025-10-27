Son dakika! Türkiye'den Karadağ açıklaması: Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı (AA) Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karadağ'daki saldırı anı (Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?



Karadağ basınında yer alan haberlere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Podgorica'nın Zabjelo mahallesindeki bir kafede meydana gelen olayda, bir kişi göğüs kafesi ve kollarından bıçaklandı. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

KARADAĞ'DA TÜRKLERE SALDIRI



Olaya karşı tepki göstermek isteyen Karadağ halkı, Türk vatandaşlarına ait bir minibüs ve bir Mercedes aracı tahrip etti. Polis, devam eden operasyonlarda toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını, İçişleri Bakanı Danilo Šaranović'in Zabjelo'ya geldiğini bildirdi.