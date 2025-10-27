PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karadağ'daki saldırı anı (Ekran görüntüsü)

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Karadağ basınında yer alan haberlere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Podgorica'nın Zabjelo mahallesindeki bir kafede meydana gelen olayda, bir kişi göğüs kafesi ve kollarından bıçaklandı. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

KARADAĞ'DA TÜRKLERE SALDIRI

Olaya karşı tepki göstermek isteyen Karadağ halkı, Türk vatandaşlarına ait bir minibüs ve bir Mercedes aracı tahrip etti. Polis, devam eden operasyonlarda toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını, İçişleri Bakanı Danilo Šaranović'in Zabjelo'ya geldiğini bildirdi.

