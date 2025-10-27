Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!

Bugün başta Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin idare ettiği bir çok kent susuzluk sorunuyla boğuşurken, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği Büyük Melen Projesi sayesinde İstanbul susuzluk sıkıntısı çekmiyor.
YANİ TRİBÜNDEN FUTBOL MAÇI SEYRETMİYORUZ
Kuraklığın doğal bir gerçek olduğunu ancak buna karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirten Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri Büyük Melen Projesi'ni hatırlatarak, "İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda tarihi tarihi proje hatırlattı. Projenin temelleri Başkan Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı döneme uzanıyor. 1994 yılı öncesinde suyu 5-10 günde bir akan, altyapısı ise iflasın eşiğine gelmiş olan İstanbul, Başkan Erdoğan'ın o dönemde büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle tarihi bir dönüşüm yaşadı.