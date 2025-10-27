PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!

CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde vatandaşlar susuzluk sorunuyla boğuşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce aldığı önlem sayesinde İstanbul'da su sıkıntısı çekilmiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!

Bugün başta Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin idare ettiği bir çok kent susuzluk sorunuyla boğuşurken, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği Büyük Melen Projesi sayesinde İstanbul susuzluk sıkıntısı çekmiyor.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)


YANİ TRİBÜNDEN FUTBOL MAÇI SEYRETMİYORUZ

Kuraklığın doğal bir gerçek olduğunu ancak buna karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirten Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri Büyük Melen Projesi'ni hatırlatarak, "İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda tarihi tarihi proje hatırlattı. Projenin temelleri Başkan Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı döneme uzanıyor. 1994 yılı öncesinde suyu 5-10 günde bir akan, altyapısı ise iflasın eşiğine gelmiş olan İstanbul, Başkan Erdoğan'ın o dönemde büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle tarihi bir dönüşüm yaşadı.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

Altyapı ve üstyapı yatırımları hız kazanırken, su sorununa karşı Büyük Melen Projesi'nin ilk master planı da bu dönemde hazırlandı.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

'ŞAFAK HAREKATI'

2005'te su ihtiyacının azalması sebebiyle rafa kalkan projenin ilk aşaması, 2007'de öngörülen büyük kuraklık sonrası 'Şafak Harekatı' adı verilen bir seferberlik ile kısa bir süre içerisinde tamamlanarak İstanbul'a can suyu olmaya başladı.

Başkan Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, projenin mimarlarından olan eski bakan Veysel Eroğlu'nun da büyük katkılarıyla tamamlanan dev proje, bugün özellikle CHP'li belediyelerde patlak veren su krizine karşın İstanbul'un en büyük koruma kalkanı olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan Melen Projesi'nin temellerini atmıştı. (Takvim.com.tr/Arşiv)Başkan Erdoğan Melen Projesi'nin temellerini atmıştı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

Yaklaşık 18 yıl önce hayata geçirilen mega projeye rağmen, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'a tek bir damla yeni su kaynağı eklenmemesi de dikkat çekiyor.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

İSTANBUL'UN SU SİGORTASI

Proje kapsamında İstanbul Boğazı'nın altından çapı 4 metre ve uzunluğu 5 bin 551 metre olan dev tünelin yapımı da tamamlandı. Deniz seviyesinin 135 metre altından geçen ve kıtaları birbirine bağlayan tünel, İstanbul'un 'su sigortası' oldu. Dev tünel, İstanbul'a günde 3 milyon metreküp suyu iletti. 2023 verilerine göre İstanbul'a verilen suyun yüzde 53'ü yani 590 milyon metreküpü doğrudan Melen'den geldi.

Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandıSiyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı

Başkan Erdoğandan CHPye susuzluk ayarı Özgür Özele yolsuzluk tepkisi: Lağım patladıBaşkan Erdoğandan CHPye susuzluk ayarı Özgür Özele yolsuzluk tepkisi: Lağım patladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!
İdefix
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
DNR
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Meteoroloji’den İstanbul'a kırmızı uyarı: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2 aşamalı yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar! Seyirciye güvenmediği soruda iki joker kullandı!
Ah Kartal vah Kartal! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı