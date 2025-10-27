Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!

Bugün başta Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin idare ettiği bir çok kent susuzluk sorunuyla boğuşurken, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği Büyük Melen Projesi sayesinde İstanbul susuzluk sıkıntısı çekmiyor.

Melen Projesi (Takvim.com.tr/Arşiv)





YANİ TRİBÜNDEN FUTBOL MAÇI SEYRETMİYORUZ



Kuraklığın doğal bir gerçek olduğunu ancak buna karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirten Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri Büyük Melen Projesi'ni hatırlatarak, "İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.