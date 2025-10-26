PODCAST CANLI YAYIN

PKK'nın "Türkiye'den çekilme" duyurusu sonra flaş! Başkan Erdoğan DEM İmralı Heyeti'ni ne zaman kabul edecek?

28 Ekim'de yapılması beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi. Erdoğan'ın DEM heyetini 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği öğrenildi. Gözler PKK'nın Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurması sonrası bu görüşmeye çevrildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir aşama aşıldı. PKK, Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurdu.

Elebaşı Sabri Ok tarafından yapılan açıklamada, "12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız" denildi.



TARİH DEĞİŞTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 28 Ekim'de DEM Parti İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etmesi bekleniyordu.

Planlanan görüşmenin tarihi değişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti Heyeti ile bir sonraki görüşmesinin 30 Ekim Perşembe gününün yapılacağı öğrenildi.

"DEM HEYETİNİN BU ANLAYIŞ İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Körfez dönüşü uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulüne ilişkin konuştu.

SORU - Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke "Terörsüz Türkiye havasına artık büründü" diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.

