Casus Hüseyin Gün'ün telefonunda yok yok

İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik operasyonda yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz derin devletiyle bütün bağlantıları deşifre oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında üvey oğlunun ihbarıyla İngiliz istihbaratıyla bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Hüseyin Gün'ün telefonlarındaki incelemelerde İngiliz istihbaratının Türkiye'deki seçimlere nasıl müdahale ettiği belgelendi. İngiliz istihbarat birimi MI6 ve CIA eski çalışanlarıyla irtibatlı olan Gün, Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu'nun seçim kampanyasını, Bylock gibi bir uygulama olan Wickr üzerinden yönetti. İddiaya göre bu irtibatı da İmamoğlu adım adım izledi. Kod adı 'Jüpiter1881' olan Gün ile yine kod adı 'Bluestar81' olan Necati Özkan arasındaki yazılan 721 adet not ve mesajlardan bazıları şöyle:



"İSTİHBARAT TOPLUYORUZ"

İBB veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Bize resmi yetki verilmiş değil ama ben risk aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir.



Sanırım Esenler Belediye Başkanı Göksu bugün meclis konuşmasında hodri meydan demiş; "bu arabalar nerede gezmiş, ispat et" demiş. GPS cihazı kapalı olsa bile GPS verilerini geri alabiliyoruz. Eğer silinmiş verileri GPS veya diğer silinmiş veri setlerini geri alamazsanız, gerekirse diğer teknik ekibim yardımcı olabilir.



Veri tabanını kopyaladık. Şu anda AKP kontrolünde kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.



AKP seçmenleri, İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Şimdi "hap formunda bilgi" saldırı zamanı. 39 ilçeyi izleyip rapor hazırlandı.



YILDIRIM'IN VAADİ ÖNE GEÇİYOR

Ekibimle işimi yeni bitirdim ve kampanyanın İstanbul Gönüllüleri'ni dijital olarak kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.



Gerçek zamanlı analizimiz, şu anda en çok araştırılan konu Binali Yıldırım. Bu fırsatı değerlendirin ve organik olmayan yollarla Binali Yıldırım-FETÖ geçmiş konuşmalarını, videolarını yaygınlaştırın.



HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada aktif hale geliyor.



Yıldırım'ın "10 GB ücretsiz internet" vaadi, İmamoğlu politikalarının önüne geçmeye başlıyor.



Günlük dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin. Lütfen cihazlarınızda herhangi bir elektronik kopya saklamayın. Bu mesajı aldığınızı onaylayın.

Dün akşam Sn. İmamoğlu bir soru sordu; "Kim bu afişleri asıyor?". Detaylı cevaba ulaşıldı. Hangi şirket, kim, ilişki ağı, unvanları vesaire. Bilgiler şifreli dosya içerisinde...



DESTEK DEVAM ETTİ

İngiliz istihbaratının İmamoğlu seçildikten sonra da desteğine devam ettiği belgelendi. 9 Temmuz 2019'da Özkan'a bir şema fotoğrafı gönderen Gün'ün "Bu şema İstanbul mimarlığının altyapısı, başkan akıllıysa bu ipe tutunur" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.



YANARDAĞI YÖNLENDİRDİ

İngiliz istihbaratının adamı tutuklu casus Hüseyin Gün'ün WhatsApp görüşmelerinde TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı yönlendirdiği tespit edildi. Gün gönderdiği mesajda, "Merdan bey, sizden rica ediyorum... Baskı kurun. Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz diğer gereksiz vasıfsızlar) görevden alınsın" yazdığı görüldü. Merdan Yanardağ ise Hüseyin Gün'e 23 Haziran 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden yazdığı mesajda "Soru desteğiniz için teşekkürler" dedi.



JÜPiTER1881'den 'BLUESTAR81'e: Seçimi kazanmak için İstanbul Gönüllüleri'nin dijital olarak kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.



