Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti'den İbrahim Akın oldu!

İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen 21 Eylül'deki Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçiminin ardından dün yapılan başkanvekili seçimleri için Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın olurken CHP adayı Recep Öztürk oldu.
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
İlk 3 oyda her iki aday da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle dördüncü turda en çok oyu alan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Seçimle birlikte Bayrampaşa Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı.
Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK PARTİ İTİRAZDA BULUNDU
Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.
Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.