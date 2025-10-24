İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında, cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Operasyonun geçtiğimiz temmuz ayında "Casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinin incelenmesi sonrası başladığı bildirildi. Gün'ün FETÖ, PKK ve birçok yabancı istihbarat servisiyle bağlantısı tespit edilirken hesaplarında 85 milyon liralık hareket bulunduğu ifade edildi. Gün'ün İmamoğlu'nun reklam kampanyasına yürüten Necati Özkan'a talimatlar verdiği de soruşturma dosyasına girdi.