PODCAST CANLI YAYIN
İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında, cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Operasyonun geçtiğimiz temmuz ayında "Casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinin incelenmesi sonrası başladığı bildirildi. Gün'ün FETÖ, PKK ve birçok yabancı istihbarat servisiyle bağlantısı tespit edilirken hesaplarında 85 milyon liralık hareket bulunduğu ifade edildi. Gün'ün İmamoğlu'nun reklam kampanyasına yürüten Necati Özkan'a talimatlar verdiği de soruşturma dosyasına girdi.

Bunlar da Var

Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle