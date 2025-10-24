AK Parti sözcüsü Çelik’ten Batı Şeria tepkisi: “Barbar kararı reddediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye yönelik kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, söz konusu adımı "hukuksuz bir saldırganlık" ve "soykırım siyasetinin yeni bir aşaması" olarak niteledi. Çelik, kararın sadece uluslararası hukuka aykırı olmadığını, aynı zamanda yürütülen ateşkes görüşmelerine doğrudan sabotaj anlamı taşıdığını belirterek, "Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır" dedi. Çelik, Türkiye'nin bu "barbar kararı" reddettiğini kaydetti.