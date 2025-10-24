Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?

FETÖ'nün tepe kadrosunda yer alan Mustafa Özcan ile teması tespit edilen Hüseyin Gün'ün, İBB soruşturmasından tutuklu şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim kampanyasında iş birliği yaptığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkarıp strateji belirledikleri ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı iddia edildi.

Öte yandan Gün'ün Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

ÜVEY OĞLU İHBAR ETTİ

Soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Milleyet'te yer alan habere göre Hüseyin Gün'ü üvey oğlu Ü.D.A şikayet etti.

İSRAİL İNGİLTERE VE ABD LEHİNE AJANLIK YAPIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Ü.D.A, üvey babası Hüseyin Gün'ün İsrail, İngiltere ve ABD ülkeleri lehine ajanlık yaptığını iddia etti. Üvey babasının gizlilik için kriptolu telefonlarla konuştuğunu iddia eden Ü.D.A, Türkiye'deki seçimlerde hükümet aleyhine propaganda yapılması için kişi ve kişileri finanse ettiğini iddia etti.



KRİPTOLU TELEFONUNU TESLİM ETTİ

Bu ihbarın üzerine ifadeye çağırılan Ü.D.A, ifadeye gelirken babası Hüseyin Gün'e ait kriptolu telefonu ve el yazılı dokümanları da getirerek savcılığa teslim etti.

Soruşturma kapsamında yakalanan Hüseyin Gün'ün üzerinden ele geçirilen dijitallerde de inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Gün'ün eski İngiliz istihbarat görevlisi ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARATÇI İLE MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Hüseyin Gün'ün telefonun notlar bölümünde Medusa, FETÖ, Portal, kara hücre, siberci takımı gibi kodlamalar olduğu belirlendi.

Bu kodlar üzerine mesajları incelenen Gün'ün İngiliz eski istihbarat görevlisi olan Chris McGrath isimli kişiye, "Eğer Sublime'ın İngiltere faaliyetleri hakkında biraz ışık tutabilirsen, herhangi bir başarı ya da istihbarat, faydalı olur. Ona gösterebilirim, gerçi İngiltere'de değilim biliyorum. Herhangi bir bilgi, Bugün akşam S ile görüşmeden önce bizim için faydalı bir istihbarat var mı?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Chris McGrath isimli kişi ise Gün'e, "Sana wikr'dan fotoğraf gönderdim" şeklinde cevap verdiği görüldü.



ESKİ BAKANLARIN GİZLİCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI

Gönderilen fotoğrafların araştırılması sonucu ise eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de aralarında olduğu bir grubun uzaktan çekilmiş fotoğrafı olduğu tespit edildi.

Chris McGrath'ın bu fotoğrafı gönderdikten sonra Gül'e "Kuzen solda, üzerimizde helikopter var, daha fazla foto yok çünkü onu az önce korkuttum" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.