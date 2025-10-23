PODCAST CANLI YAYIN

Gümrükte Muhafaza'dan lüks araç operasyonu: 46 milyon liralık kamu zararı engellendi

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks aracı ele geçirdi. “Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde yürütülen operasyonda, toplam 288 milyon lira değerindeki araçlar üzerinden 46 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araç ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri 10 lüks araca el koydu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

"Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonuyla ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu. Böylece, 46 milyon liralık kamu zararı engellendi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

