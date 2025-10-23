TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!

Taç Döviz (Takvim.com.tr)

9 KASADA 5 MİLYAR LİRA ELE GEÇİRİLDİ



Taç Döviz adlı iş yerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Taç Döviz sahibi Atilla Durmaz ve 33 kişi tutuklandı.



İRTİBATLARI BELİRLENDİ



Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı.