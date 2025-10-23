PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!

Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar lira, CHP'li İBB'deki elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine uzandı. Döviz firması sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği çıktı. İlk olarak Takvim.com.tr'nin geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'li Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme getirdiği "Laleli dövizcileri - Ankara hattındaki 50 milyon dolarlık para trafiği" ihbar sayıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında, Muharrem Dağ'a ait şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurt dışına çıkardığı belirlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun geçen hafta yaptığı operasyonda, İstanbul Laleli'deki döviz bürolarına baskın yapıldı.

Taç Döviz (Takvim.com.tr)Taç Döviz (Takvim.com.tr)

9 KASADA 5 MİLYAR LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Taç Döviz adlı iş yerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Taç Döviz sahibi Atilla Durmaz ve 33 kişi tutuklandı.

İRTİBATLARI BELİRLENDİ

Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı.

Taç Döviz (Takvim.com.tr)Taç Döviz (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN KASALARIYLA TAÇ DÖVİZ SAHİBİ ARASINDA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde, İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlendi.

Mustafa Akın (Takvim.com.tr)Mustafa Akın (Takvim.com.tr)

Savcılığın bu 3 isme yönelik tespiti, kurultayda dağıtılan parayla delegelerin iradesinin sakatlandığına yönelik iddialar güçlendi.

Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ

İlk olarak Takvim.com.tr'nin geçtiğimiz yıl Mart ayında Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme getirdiği "Laleli dövizcileri - Ankara hattındaki 50 milyon dolarlık para trafiği" ihbar sayıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Lalelideki 4 dövizciden kamera kaydı istendiCHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Lalelideki 4 dövizciden kamera kaydı istendi

CHP'Lİ ERDOĞAN AÇIKLADI TAKVİM YAZDI

CHP'li Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki CHP'nin kurultay soruşturmasında verdiği ifadesinde, 5 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla pazar günü Laleli'de açtırılan 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemiş, Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz, Servet Döviz'in isimlerini vermişti.

Hüseyin Köksal (Takvim.com.tr)Hüseyin Köksal (Takvim.com.tr)


EKREM İMAMOĞLU'NUN KASALARI
Adem Soytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 40 sayfalık ifadede, CHP'nin İstanbul il binası satın alma operasyonundaki rüşvet ve sahte bağışları ifşa etti. Soytekin, milyonlarca liranın belediyeler üzerinden toplandığını ve sahte bağış makbuzu kestiklerini anlattı. İmamoğlu'na yakın Hüseyin Köksal'ın şoförü, çantalarda dolar ve euro olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Köksal'a çakarlı araç tahsis etti.

5 milyar TL 9 kasadan çıktı. (Takvim.com.tr)5 milyar TL 9 kasadan çıktı. (Takvim.com.tr)

KAMERALARDAN GİZLEDİLER
Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonda soruşturmada adı geçen döviz bürolarının kasaları da incelemeye alınmıştı. Ulaşılan o görüntülerde, özellikle 9 para kasasının Atilla Durmaz'a ait Taç Döviz bürosundaki "emanetçi" kasalar olduğu öğrenildi. Kasaların birinin işyerinin girişinde, diğer 8 kasanın arka tarafta, farklı bir bölmede yer aldığı ve bu alanın güvenlik kameralarının görüş alanı dışında bırakıldığı belirlendi. Tüm kasalardan 5 milyar TL değerinde altın, gümüş ve döviz ele geçirildi.

Lalelideki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHPnin şaibeli kurultayı çıktı!Lalelideki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHPnin şaibeli kurultayı çıktı!

