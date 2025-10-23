TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında, Muharrem Dağ'a ait şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurt dışına çıkardığı belirlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun geçen hafta yaptığı operasyonda, İstanbul Laleli'deki döviz bürolarına baskın yapıldı.
9 KASADA 5 MİLYAR LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Taç Döviz adlı iş yerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Taç Döviz sahibi Atilla Durmaz ve 33 kişi tutuklandı.
İRTİBATLARI BELİRLENDİ
Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı.
İMAMOĞLU'NUN KASALARIYLA TAÇ DÖVİZ SAHİBİ ARASINDA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Yapılan incelemelerde, İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlendi.