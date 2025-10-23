PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu

Rüşvet ve ihaleye fesat suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li Hasan Mutlu’nun görevden alınmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan tartışmalı başkanvekili oylamasında CHP'nin usulsüzlük yaptığı tespit edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin yeni başkanvekili seçimi için 26 Ekim Pazar günü saat 18.00’de toplanacağını duyurdu.

Rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li Hasan Mutlu'nun ardından Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan başkanvekili seçiminde usulsüzlük tespit edildi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine Valilik, yeni seçim tarihini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI: BAYRAMPAŞA BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi!

AK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyuAK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyu

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

Soyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyuSoyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyu

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.

NE OLMUŞTU?
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için 21 Eylül'de toplandı.

Seçimin ilk 4 turunda sonuç alınamadı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın oy pusulasında tek çizik dahi bahane edilirken pusulada adı soyadı yanlış yazılan CHP adayına verilen oy geçerli sayıldı.

CHP'li İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi. AK Parti oylamadaki usulsüzlük ve irade garbını millet adına yargıya taşıdı. AK Parti'nin yaptığı itirazı haklı bulan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP'nin hile karıştırdığı belirtilen oylamada yürütmeyi durdurdu. Böylece, AK Parti'nin oylarının hukuksuz biçimde geçersiz sayıldığı seçim yeniden yapılacak.

Bayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecekBayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

Bayrampaşadaki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptıBayrampaşadaki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı

AK Parti itiraz etmişti! CHPnin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildiAK Parti itiraz etmişti! CHPnin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

