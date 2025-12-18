Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Az sonra ödüllerini takdim edeceğimiz ilim, kültür ve sanat erbabımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Çok titiz ve hassas bir değerlendirme süreci sonunda ödüle layık görülen isimleri tespit eden seçici kurul üyelerimizi de kutluyorum.

Sözlerimin hemen başında, kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki ismi burada özellikle anmak istiyorum. 28 Eylül'de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile neyzenlerin kutbu Niyazi Sayın'ı hürmetle yâd ediyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.

Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasında irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden biridir. Siyaset, ekonomi, felsefe, toplum ve kültürde meydana gelen gelişmelere farklı açıdan mercek tutan çalışmaları kapsamlı ve derinlikli yapı arz ediyor. Onun eserlerinde düşünce geleneğimizin bugüne kadar ki serencamızı görebiliyoruz.

Bu seneki resim ödülümüzün sahibi kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale döküyor. Tablolarında bu topraklarının sesi duyuluyor. Çizgilerinde insanın ve tabiatın güzellikleri okunuyor. Özgün, canlı ve masalları andıran eserleriyle Yalçın Gökçebağ'ı tüm kalbimle kutluyorum.

Müzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura hocamıza tevcih ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayeni olan Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca müziği besteledi. Cemal Reşit Rey, Seyfettin Asal gibi usta isimlerden ders alan hocamız musiki bilimine ve müzik teorisine çok kıymetli katkılar yaptı. İTÜ'de Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü'nü kurarak seçkin bir eğitim yuvasını kazandırdı. Gönüllerimizde taht kuran beste ve güfteleri için kendisine teşekkür ediyorum.



Arkeoloji ödülümüzü Prof. Dr. Fahri Işık'a takdim ediyoruz. Malatyamızın, Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği bilim insanı olan Fahri hocamız kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen yanlışları ortaya çıkardı. Kitap, makale, araştırmalarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık zengin tarihine ışık tuttu. Kazı bölgelerinde, kimi zaman çadırlarda kimi zaman köy evlerinde kalarak Patara başta olmak üzere pekçok antik kentte nadide eserleri gün yüzüne çıkardı. Fahri Işık hocamızı gönülden tebrik ediyor, kazı biliminde paradigma değiştiren çalışmalarından ötürü kendisini kutluyorum.

FİLİSTİNLİ FOTOĞRAFÇIYA ÖDÜL



Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz. Gazze'de 2 yıl boyunca devam eden vahşi soykırımı fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya ifşa eden, objektifi ile gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, aynı zamanda Anadolu Ajansımızın foto muhabiri olarak görev yapıyor. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil; Filistin halkının haklı, onurlu, haysiyetli direnişini tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi. Fotoğrafları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Canını hiçe sayıp, hakikatin deklanşörüne basarak Gazze'deki zulmü fotoğraflarla belgeleyen Ali Jadalallah kardeşimi şahsım, milletim ve tüm mazlumlar adına tebrik ediyorum.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DİMDİK DURUYORUZ"

Filistin halkının onurlu mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Burada şunu da ifade etmek istiyorum: İsrail hükümeti ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler, canları pahasına Filistin'de olup bitenleri gözler önüne sermeye devam ediyor.

Hakkı ayaklar altına alınmış bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında, eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri alacak isimler (İnfografik: AA)

Ödül alacak isimler şu şekilde:



"Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

"Resim" dalında Yalçın Gökçebağ

"Müzik" dalında besteci Yalçın Tur

"Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık

"Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah

GUTERRES'E ÖDÜL

Başkan Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan ve Guterres (Takvim.com.tr Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında toplam 67 isim ödüllendirildi. Ödüle layık görülen isimler, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun titiz çalışması sonucunda tespit edildi.

Erdoğan'ın ödülleri takdim edeceği törende Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. İskender Pala, Ali Saydam, Aram Kuran, Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır hazır bulunacak.

ÖDÜLLER KÜLTÜR POLİTİKALARINA YÖN VERİYOR

Gelenekselleşen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye'de ve dünyada kültür ile sanatın; sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmasını hedefliyor.

Bu kapsamda; siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri ayrımların ötesinde, toplumu birleştirici bir misyonun güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca kültür ve sanat insanlarının özgün eserler üretebildiği; toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişebildiği bir atmosferin oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirilmeye devam ediliyor.