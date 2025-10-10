AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

CHP'nin "hile" karıştırdığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili flaş bir çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.
SEÇİM YENİLENECEK
Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi.
AK Parti'nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığından dolayı Başkan Vekilliği seçimi tekrarlanacak.
Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda; tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman'ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için 21 Eylül'de toplandı.
Seçimin ilk 4 turunda sonuç alınamadı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın oy pusulasında tek çizik dahi bahane edilirken pusulada adı soyadı yanlış yazılan CHP adayına verilen oy geçerli sayıldı.
CHP'li İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi. AK Parti oylamadaki usulsüzlük ve irade garbını millet adına yargıya taşıdı.