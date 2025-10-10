AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediyesi’nde tartışmalı geçen Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yargıdan flaş karar çıktı. AK Parti’nin yaptığı itirazı haklı bulan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin hile karıştırdığı belirtilen oylamada yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, tarafsızlık ve adalet ilkelerinin ihlal edildiğini vurgulayarak, seçimi yöneten ve aynı zamanda aday olan CHP’li İbrahim Kahraman’ın bu görevi üstlenemeyeceğine hükmetti. Böylece, AK Parti’nin oylarının hukuksuz biçimde geçersiz sayıldığı seçim yeniden yapılacak.

CHP'nin "hile" karıştırdığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili flaş bir çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.

SEÇİM YENİLENECEK
Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi.

AK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyuAK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyu

AK Parti'nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığından dolayı Başkan Vekilliği seçimi tekrarlanacak.

Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda; tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman'ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.

Soyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyuSoyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyu

NE OLMUŞTU?
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için 21 Eylül'de toplandı.

Seçimin ilk 4 turunda sonuç alınamadı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın oy pusulasında tek çizik dahi bahane edilirken pusulada adı soyadı yanlış yazılan CHP adayına verilen oy geçerli sayıldı.

CHP'li İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi. AK Parti oylamadaki usulsüzlük ve irade garbını millet adına yargıya taşıdı.

Bayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecekBayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

Bayrampaşadaki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptıBayrampaşadaki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı

