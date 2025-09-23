PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı

Bayrampaşa'daki Belediye başkanvekili seçiminde AK Parti adayına karşı sandıkta kaybeden CHP, oylamada sistematik ve planlı usulsüzlüklere imza attı. AK Parti adayı İbrahim Akın 19-17 öndeyken ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle bir oyu iptal edildi. CHP adayı İbrahim Kahraman'a verilen oy soyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen kabul edildi. Binbir katakulliyle kura çekimine giden süreçte toplantıya başkanlık eden Kahraman, kurada da maksatlı bir şekilde kendi adını çekti. Organize oy hırsızlığı sonra AK Parti, CHP'nin imza attığı irade gasbını yargıya taşıdı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı.

Seçimin ilk 4 turunda sonuç alınamadı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın oy pusulasında tek çizik dahi bahane edilirken pusulada adı soyadı yanlış yazılan CHP adayına verilen oy geçerli sayıldı.

CHP'li İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.

BAYRAMPAŞA'DAKİ İRADE GASBI YARGIDA

AK Parti oylamadaki usulsüzlük ve irade garbını millet adına yargıya taşıdı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonra AK Partili belediye meclis üyeleri hukuki süreç başlattı.

DAVA DİLEKÇESİ SUNULDU

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın ile CHP Meclis Üyesi ve Birinci Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın aday olduğu bildirildi.

CHP ADAYININ TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMESİ TARAFSIZLIĞA AYKIRI

Dilekçede, CHP adayı Kahraman'ın birinci meclis başkan vekili sıfatıyla toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlığa aykırı olduğu ve çıkar çatışması oluşturduğu vurgulandı.

Seçimin birinci turunda Kahraman'ın 18, Akın'ın 19 oy aldığı ancak üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura geçildiği belirtilen dilekçede, ikinci turda da aynı oy dağılımının çıktığı ancak Akın lehine 1 oyun, "mührün yanlış yere basıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldığı, bu nedenle çoğunluğun sağlanamadığından üçüncü tura geçildiği aktarıldı.

Dilekçede, üçüncü turun da yine 19'a 18 sonuçlandığı ancak Akın lehine bir oyda "İbrahim" isminde "r" harfinin eksik yazılması nedeniyle oyun geçersiz sayıldığı ve yine salt çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildiği kaydedildi.

Dördüncü turda ise Akın'ın 19, Kahraman'ın 17 oyu bulunmasına rağmen Akın lehine kullanılan bir oyun "isim arasına tire işareti konulduğu" gerekçesiyle geçersiz sayıldığı aktarılan dilekçede, Kahraman lehine kullanılan bir oyun ise "soyadının karalanmasına rağmen geçerli kabul edilerek" eşitliğin sağlandığı anlatıldı.

SANDIKTA KAYBETTİ, KURADA KENDİ ADINI ÇEKTİ!

Eşitlik üzerine kura çekimine gidildiği bildirilen dilekçede, itirazlara rağmen kura çekiminin CHP'nin adayı olan Kahraman tarafından yapıldığı ve Kahraman'ın kendi adını çekerek başkan vekili seçildiği bilgisi verildi.

Dilekçede, "yetki, şekil, sebep, konu, maksat bakımından usul ve yasaya aykırı Bayrampaşa Belediye Meclisi'nce gerçekleştirilen 21.09.2025 tarihli meclis toplantısında aday olan İbrahim Kahraman'ın seçim işlemlerine ve toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlık ve çıkar çatışması ilkelerine aykırı olduğunun tespiti" talep edildi.



Seçimin dördüncü turunda AK Parti adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması işleminin iptal edilerek, 18'e karşı 19 oy alan Akın'ın başkan vekili olarak belirlenmesi talep edilen dilekçede, kura çekimi ve CHP'li İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesine ilişkin meclis kararının ve idari işlemin iptaline karar verilmesi istendi.

