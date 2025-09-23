Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP 'li Hasan Mutlu 'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçimin ilk 4 turunda sonuç alınamadı. AK Parti 'nin adayı İbrahim Akın 'ın oy pusulasında tek çizik dahi bahane edilirken pusulada adı soyadı yanlış yazılan CHP adayına verilen oy geçerli sayıldı. CHP'li İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.

CHP ADAYININ TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMESİ TARAFSIZLIĞA AYKIRI Dilekçede, CHP adayı Kahraman'ın birinci meclis başkan vekili sıfatıyla toplantıya başkanlık etmesinin tarafsızlığa aykırı olduğu ve çıkar çatışması oluşturduğu vurgulandı.

AK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyu ve soyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyu BAYRAMPAŞA'DAKİ İRADE GASBI YARGIDA AK Parti oylamadaki usulsüzlük ve irade garbını millet adına yargıya taşıdı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonra AK Partili belediye meclis üyeleri hukuki süreç başlattı. DAVA DİLEKÇESİ SUNULDU İstanbul İdare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın ile CHP Meclis Üyesi ve Birinci Başkan Vekili İbrahim Kahraman 'ın aday olduğu bildirildi.

Seçimin birinci turunda Kahraman'ın 18, Akın'ın 19 oy aldığı ancak üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura geçildiği belirtilen dilekçede, ikinci turda da aynı oy dağılımının çıktığı ancak Akın lehine 1 oyun, "mührün yanlış yere basıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldığı, bu nedenle çoğunluğun sağlanamadığından üçüncü tura geçildiği aktarıldı.

Dilekçede, üçüncü turun da yine 19'a 18 sonuçlandığı ancak Akın lehine bir oyda "İbrahim" isminde "r" harfinin eksik yazılması nedeniyle oyun geçersiz sayıldığı ve yine salt çoğunluğa ulaşılamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildiği kaydedildi.